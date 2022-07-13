США успішно випробували гіперзвукову ракету, - Reuters

Джерела видання повідомили, що випробування пройшли на тлі зростаючої стурбованості щодо того, що Росія та Китай досягли більших успіхів у розробці власної гіперзвукової зброї.

Зазначається, що у вівторок біля узбережжя Каліфорнії військові успішно випробували ракету-носій повітряної зброї швидкого реагування (ARRW).

ARRW піднімається вгору під крилом літака перед тим, як він буде запущений до цілі. Гіперзвукова зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку, або приблизно 6200 км на годину.

Підрядники оборонного відомства сподіваються отримати вигоду від переходу до гіперзвукової зброї не лише шляхом її створення, але й шляхом розробки нових механізмів виявлення та ураження.

Успішні випробування свідчать про прогрес США щодо розробки гіперзвукової зброї, хоча раніше бували й невдалі випробування, а також зростало занепокоєння, що Сполучені Штати відстають у гонці озброєнь.