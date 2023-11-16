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"США упереджені". Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією у Вашингтоні

Фото: Джейхун Байрамов, голова МЗС Азербайджану (twitter.com/Bayramov_Jeyhun)
Автор: Іван Носальський

Зустріч між Азербайджаном та Вірменією на рівні міністрів закордонних справ не відбудеться у Вашингтоні. Це пов'язано з позицією США щодо конфлікту між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.

У відомстві обурилися через заяви помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна, які він виголосив у середу, 15 листопада, у комітеті із закордонних справ Палати представників. Азербайджан вважає їх "односторонніми та упередженими".

Що сказав О'Браєн

Помічник американського державного секретаря звинуватив Азербайджан у тому, що його дії призвели до виїзду понад 100 тисяч етнічних вірмен з Нагірного Карабаху.

При цьому чиновник додав, що США не надаватимуть Азербайджану військову та іншу допомогу, допоки не буде прогресу у мирній угоді з Вірменією.

Реакція Азербайджану

У МЗС Азербайджану звинуватили американського чиновника в тому, що він відмовився згадувати про "незаконне розміщення понад 10 тисяч військових Вірменії у Нагірному Карабаху".

Також, як зазначили у міністерстві, О'Браєн не нагадав і про відсутність реакції Вірменії на мирні пропозиції Азербайджану.

Баку звинуватило Вашингтон у тому, що він продовжує надавати допомогу Вірменії, незважаючи на те, що "вона є агресором та джерелом дестабілізації у регіоні".

"Такий односторонній підхід США може призвести до втрати їхньої посередницької ролі. У цих умовах важливо зазначити, що ми не вважаємо можливим проведення запропонованої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії 20 листопада 2023 року у Вашингтоні", - уточнили у відомстві.

Операція Азербайджану в Нагірному Карабаху

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Операція Баку тривала рівно один день - військам вдалося взяти регіон під свій контроль.

Після цього прем'єр Вірменії Нікол Пашинян визнав Нагірний Карабах у складі Азербайджану. У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність підписати мирну угоду.

 

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