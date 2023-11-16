RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"США предвзяты". Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Вашингтоне

Фото: Джейхун Байрамов, глава МИД Азербайджана (twitter.com/Bayramov_Jeyhun)
Автор: Иван Носальский

Встреча между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел не состоится в Вашингтоне. Это связано с позицией США насчет конфликта между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве возмутились из-за заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, которые он произнес в среду, 15 ноября, в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Азербайджан считает их "односторонними и предвзятыми". 

Что сказал О'Брайен

Помощник американского государственного секретаря обвинил Азербайджан в том, что его действия привели к выезду более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха. 

При этом чиновник добавил, что США не будут предоставлять Азербайджану военную и другую помощь, пока не будет прогресса в мирном соглашении с Арменией. 

Реакция Азербайджана

В МИД Азербайджана обвинили американского чиновника в том, что он отказался упоминать о "незаконном размещении более 10 тысяч военных Армении в Нагорном Карабахе". 

Также, как отметили в министерстве, О'Брайен не напомнил и об отсутствии реакции Армении на мирные предложения Азербайджана. 

Баку обвинило Вашингтон в том, что он продолжает предоставлять помощь Армении, несмотря на то, что "она является агрессором и источником дестабилизации в регионе". 

"Такой односторонний подход США может привести к потере их посреднической роли. В этих условиях важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне", - уточнили в ведомстве. 

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция Баку продлилась ровно один день - войскам удалось взять регион под свой контроль. 

После этого премьер Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности подписать мирное соглашение

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАзербайджанАрменияНагорный Карабах