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США уникають серйозних санкцій проти Росії. Bloomberg дізналося причину

Фото: США уникнули найризикованіших санкцій проти Росії в останньому кроці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішучість Сполучених Штатів Америки під час оголошення нового пакету санкцій проти Росії зайшла настільки далеко, наскільки їм вистачило побоювань через ризик розхитати світову економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, 200-сторінковий список об'єктів, що базуються в Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим одноденним пакетом санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни в України. Водночас не менш помітними є компанії й сектори, які не потрапили до списку обмежень: 

  • металургійний сектор; 
  • енергетичний сектор; 
  • банки. 

"Така обережність свідчить про те, що, незважаючи на всі розмови Байдена (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) про санкції, його команда все ще не бажає переслідувати потоки доходів, які, на думку експертів, справді підірвуть російську економіку, побоюючись спричинити широкі шоки, які можуть відбитися на економіці США", - пише Bloomberg. 

Можливими мішенями для більш агресивного підходу можуть стати:

  • іноземні банки, які допомагають країні-терористу закуповувати технології й матеріали для продовження війни;
  • торгівля збагаченим ураном й металами, такими як алюміній й нікель. 

Зокрема США могли б заарештувати та розподілити заморожені російські активи. 

"Щоб дійсно вплинути на Росію, нам доведеться вжити більш стратегічних заходів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку в цілому. Нам доведеться почати приймати більш складні рішення і приймати наслідки, які супроводжують ці рішення", - заявив колишній чиновник Міністерства фінансів США Кім Донован. 

Також видання нагадує й про те, що США досі не виділили 60 млрд доларів на нові озброєння та боєприпаси Україні, оскільки запит Байдена застряг у Палаті представників Конгресу США. 

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, більша кількість зброї від Заходу, є єдиним способом дійсно налякати російського диктатора Володимира Путіна. 

"Багато зброї. Дійсно велика кількість зброї для України. Далекобійної, протиракетної, протичовнової зброї. Решта - фікція, запізніле усвідомлення, хронізація процесу, затягування війни, небезпечна ілюзія, що можна "відсидітися", - заявив Подоляк. 

Останній пакет санкцій США проти Росії 

23 лютого США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Пакет обмежень став найбільшим за час повномасштабної війни. 

Під санкції потрапили майже 300 фізичних та юридичних осіб. Зокрема США ввели обмеження щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Детальніше про новий пакет санкцій можна прочитати за посиланням

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