США избегают серьезных санкций против России. Bloomberg узнало причину

Как пишет издание, 200-страничный список объектов, базирующихся в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и других странах, стал крупнейшим однодневным пакетом санкций против России с начала полномасштабной войны в Украине. В то же время не менее заметны компании и сектора, которые не попали в список ограничений:

металлургический сектор;

энергетический сектор;

банки.

"Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику, опасаясь вызвать широкие шоки, которые могут отразиться на экономике США", - пишет Bloomberg.

Возможными мишенями для более агрессивного подхода могут стать:

иностранные банки, которые помогают стране-террористу закупать технологии и материалы для продолжения войны;

торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель.

В частности США могли бы арестовать и распределить замороженные российские активы.

"Чтобы действительно повлиять на Россию, нам придется принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом. Нам придется начать принимать более сложные решения и принимать последствия, которые сопровождают эти решения", - заявил бывший чиновник Министерства финансов США Ким Донован.

Также издание напоминает и о том, что США до сих пор не выделили 60 млрд долларов на новые вооружения и боеприпасы Украине, поскольку запрос Байдена застрял в Палате представителей Конгресса США.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, большее количество оружия от Запада, является единственным способом действительно напугать российского диктатора Владимира Путина.

"Много оружия. Действительно большое количество оружия для Украины. Дальнобойного, противоракетного, противолодочного оружия. Остальное - фикция, запоздалое осознание, хронизация процесса, затягивание войны, опасная иллюзия, что можно "отсидеться", - заявил Подоляк.

Последний пакет санкций США против России

23 февраля США ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Пакет ограничений стал крупнейшим за время полномасштабной войны.

Под санкции попали почти 300 физических и юридических лиц. В частности США ввели ограничения в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке способности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обхода.

Подробнее о новом пакете санкций можно прочитать по ссылке.