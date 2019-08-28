США и Украина обсудили сотрудничество в сфере нацбезопасности

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил вопрос национальной безопасности с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.

Встреча между американским политиком и главой СБУ прошла во время визита Болтона в Украину 28 августа.

"Большая беседа с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Мы обсудили различные способы, которыми Украина и США могут укрепить сотрудничество в широком спектре мероприятий по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по сообщению Болтона, США может принять участие в "нормандском формате". Возможность участия Штатов в переговорах может быть обсуждено во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Варшаве.

Также сообщалось, что США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море. Америка ожидает, что Россия сохранит доступ по Черному морю для всех прибрежных государств.