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Для США угроза из Сирии или Восточной Африки более серьезная, чем с Афганистана, - Байден

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Четверг 19 августа 2021 15:28
Для США угроза из Сирии или Восточной Африки более серьезная, чем с Афганистана, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Для США существуют гораздо более серьезные угрозы, чем с Афганистана. Например это может быть террористическая угроза с Сирии или Восточной Африки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Байдена телекомпании ABC.

По его словам, в Сирии США не имеют достаточно военных, чтобы гарантировать себе защиту.

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из Афганистана", - сказал он.

Ранее Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение "Талибан" изменилось.

Байден также заявлял, что США были готовы к быстрому наступлению и захвату "Талибаном" всей территории Афганистана.

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