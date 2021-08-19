Для США загроза з Сирії або Східної Африки серйозніша, ніж з Афганістану, - Байден

Для США існують набагато серйозніші загрози, ніж з Афганістану. Наприклад, це може бути терористична загроза з Сирії або Східної Африки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена телекомпанії ABC .

За його словами, в Сирії США не мають достатньо військових, щоб гарантувати собі захист.

"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато більш серйозна загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато серйозніші загрози, що виходять з різних місць, ніж з Афганістану", - сказав він.