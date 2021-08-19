Байден: не верю, что "Талибан" изменился

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение "Талибан" изменилось.

На вопрос ведущего, претерпело ли каких-то изменений движение "Талибан", Байден заявил:

"Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за (сомнений в том, - ред.), хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - подчеркнул он.