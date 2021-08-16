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США были готовы к быстрому захвату Афганистана "Талибаном", - Байден

Новина українською →
США , Понедельник 16 августа 2021 23:25
США были готовы к быстрому захвату Афганистана "Талибаном", - Байден Фото: США были готовы к быстрому захвату Афганистана " Талибаном "(GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки были готовы к быстрому наступлению и захвату "Талибаном" всей территории Афганистана. Лидер страны объяснил, почему было принято решение вернуть военнослужащих домой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена во время его выступления.

"США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас", - заявил Байден.

По словам президента, если бы американские военнослужащие не покинули территории Афганистана, это могло бы привести к увеличению масштаба конфликта в стране, в связи с чем понадобились бы тысячи дополнительных военных.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Соединенные Штаты Америки приняли решение вывести своих военнослужащих с территории Афганистана.

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