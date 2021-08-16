США были готовы к быстрому захвату Афганистана "Талибаном", - Байден

Соединенные Штаты Америки были готовы к быстрому наступлению и захвату "Талибаном" всей территории Афганистана. Лидер страны объяснил, почему было принято решение вернуть военнослужащих домой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена во время его выступления.

"США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас", - заявил Байден. По словам президента, если бы американские военнослужащие не покинули территории Афганистана, это могло бы привести к увеличению масштаба конфликта в стране, в связи с чем понадобились бы тысячи дополнительных военных.