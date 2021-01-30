В США у участника штурма Капитолия нашли инструкции по изготовлению бомб

Фото: протесты в США (GettyImages)

В результате обыска в доме члена экстремистской организации Proud Boys найдены инструкции по изготовлению бомб. Мужчину обвиняют в нападении на Капитолий 6 января.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, согласно судебным документам, у 43-летнего Доминика Пеццола, живущего вблизи города Рочестер, штат Нью-Йорк, найдены пособия по изготовлению оружия и взрывных устройств. Пеццола, который был арестован в Нью-Йорке, будет содержаться под стражей до начала судебного процесса, поскольку "представляет опасность для общества и может попытаться бежать".

В свою очередь, ФБР сообщило, что бомбы, обнаруженные вблизи штаб-квартир Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне 6 января, были заложены накануне атаки на Капитолий. ФБР предлагает за информацию об этом преступлении 100 тыс долларов.

Ранее исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкл Шервин заявил, что найденные во время беспорядков возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими.

Во время беспорядков 6 января правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

Кроме того, позднее американская полиция рассказала, что после беспорядков вблизи Капитолия нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец автомобиля участвовал в штурме Капитолия.