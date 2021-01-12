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Беспорядки в США: на найденных возле Капитолия бомбах были таймеры

Вашингтон, Вторник 12 января 2021 23:11
Беспорядки в США: на найденных возле Капитолия бомбах были таймеры
Фото: беспорядки возле Капитолия США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкл Шервин заявил, что найденные во время беспорядков возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими. На бомбах также были установлены таймеры.

Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер на странице в Twitter.

Прокурор отметил, что правоохранители пока не знают, были ли бомбы механизмом отвлечения, или их установили с целью кого-то ранить, а может они были и тем, и другим.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

Кроме того, позднее американская полиция рассказала, что после беспорядков вблизи Капитолия нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец автомобиля участвовал в штурме Капитолия.

Добавим, ФБР проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкибеспорядкибомбакапитолий

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