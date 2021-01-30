У США в учасника штурму Капітолію знайшли інструкції з виготовлення бомб

Фото: протести в США (GettyImages)

В результаті обшуку в будинку члена екстремістської організації Proud Boys знайдено інструкції з виготовлення бомб. Чоловіка звинувачують у нападі на Капітолій 6 січня.

Про це пише "Голос Америки".

Так, згідно з судовими документами, у 43-річного Домініка Пеццола, що живе поблизу міста Рочестер, штат Нью-Йорк, знайдені допомоги з виготовлення зброї і вибухових пристроїв. Пеццола, який був арештований в Нью-Йорку, буде утримуватися під вартою до початку судового процесу, оскільки "являє небезпеку для суспільства і може спробувати втекти".

У свою чергу, ФБР повідомило, що бомби, виявлені поблизу штаб-квартири Демократичної та Республіканської партій у Вашингтоні 6 січня, були закладені напередодні атаки на Капітолій. ФБР пропонує за інформацію про цей злочин 100 тис доларів.

Раніше виконуючий обов'язки прокурора Сполучених Штатів Майкл Шервін заявив, що знайдені під час заворушень біля Капітолію саморобні бомби були справжніми.

Під час заворушень 6 січня правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Крім того, пізніше американська поліція розповіла, що після заворушень поблизу Капітолію знайшли автомобіль з бомбами і зброєю. Власник автомобіля брав участь у штурмі Капітолію.