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США цього тижня обговорять з НАТО і ЄС прискорення постачання зброї Україні, - Пентагон

Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати цього тижня проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Зустріч включає директорів із озброєнь та представників більш ніж 40 країн Європейського союзу та НАТО, сфокусованих на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, необхідної Україні", - заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для повернення до лінії на момент вторгнення РФ Україні необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

Як повідомлялося, що США ще не передали Україні танки Abrams. У Пентагоні зазначають, що вони надійдуть до кінця року.

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