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США на этой неделе обсудят с НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине, - Пентагон

Фото: представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты на этой неделе проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Европейскому Союзу в Брюсселе. Будет обсуждено ускорение поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"Встреча включает директоров по вооружениям и представителям более 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине", - заявил Райдер.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для возвращения к линии на момент вторжения РФ Украине необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Как сообщалось, США еще не передали Украине танки Abrams. В Пентагоне отмечают, что они поступят до конца года.

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