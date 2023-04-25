Танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року, - Пентагон
Американські танки Abrams М1А1 надійдуть в Україну, ймовірно, до кінця 2023 року.
Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що зараз триватиме підготовка особового складу в Німеччині - туди спеціально для цього перекинуть танки Abrams М1.
"Ці танки (які будуть відправлені до Німеччини, - ред.) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - уточнив він.
За його словами, Abrams М1А1, що надійдуть в Україну, будуть оснащені згідно до специфіки боїв саме в нашій країні.
Нагадаємо, що США нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Як пояснювали в Пентагоні, це прискорить постачання танків.
Також повідомлялось, що навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями.
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