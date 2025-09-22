UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

США цього тижня можуть ввести санкції проти всіх структур МКС, - Reuters

Фото: США цього тижня можуть ввести санкції проти всіх структур МКС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки розглядають можливість вже цього тижня ввести санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду (МКС), що поставить під загрозу його функціонування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що Вашингтон вже застосував санкції щодо окремих прокурорів і суддів МКС, але включення до санкційного списку самого Суду стало б різким ескалаційним кроком.

Такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність МКС - від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.

Джерело Reuters повідомило, що посадовці МКС вже провели екстрені внутрішні засідання, щоб обговорити вплив потенційних санкцій США.

Три дипломатичні джерела агентства сказали, що деякі країни-члени МКС спробують чинити опір санкціям США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня.

Однак, за їх словами, все вказує на те, що Вашингтон лише посилить атаки на МКС.

Санкції США проти МКС

Нагадаємо, у серпні США ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду.

Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".

Один суддя потрапив під санкції через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";

Троє - через свою роль у видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Санкції передбачають замороження та блокування на території США усіх активів цих осіб, резидентам США також заборонено здійснювати будь-які операції із закордонним майном підсанкційних осіб та надавати цим особам будь-які послуги.

МКС Сполучені Штати Америки Ізраїль