США цього тижня можуть ввести санкції проти всіх структур МКС, - Reuters

Агентство зазначає, що Вашингтон вже застосував санкції щодо окремих прокурорів і суддів МКС, але включення до санкційного списку самого Суду стало б різким ескалаційним кроком.

Такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність МКС - від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.

Джерело Reuters повідомило, що посадовці МКС вже провели екстрені внутрішні засідання, щоб обговорити вплив потенційних санкцій США.

Три дипломатичні джерела агентства сказали, що деякі країни-члени МКС спробують чинити опір санкціям США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня.

Однак, за їх словами, все вказує на те, що Вашингтон лише посилить атаки на МКС.