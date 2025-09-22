США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МУС, - Reuters

Агентство отмечает, что Вашингтон уже применил санкции в отношении отдельных прокуроров и судей МУС, но включение в санкционный список самого Суда стало бы резким эскалационным шагом.

Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС - от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.

Источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.

Три дипломатических источника агентства сказали, что некоторые страны-члены МУС попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Однако, по их словам, все указывает на то, что Вашингтон лишь усилит атаки на МУС.