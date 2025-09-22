RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МУС, - Reuters

Фото: США на этой неделе могут ввести санкции против всех структур МКС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность уже на этой неделе ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС), что поставит под угрозу его функционирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что Вашингтон уже применил санкции в отношении отдельных прокуроров и судей МУС, но включение в санкционный список самого Суда стало бы резким эскалационным шагом.

Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС - от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.

Источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.

Три дипломатических источника агентства сказали, что некоторые страны-члены МУС попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Однако, по их словам, все указывает на то, что Вашингтон лишь усилит атаки на МУС.

 

Санкции США против МУС

Напомним, в августе США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда.

Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".

Один судья попал под санкции из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";

Трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

