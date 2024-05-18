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США цілодобово працюють над доставкою зброї в Україну, - Кірбі

Субота 18 травня 2024 05:36
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США цілодобово працюють над доставкою зброї в Україну, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати активно працюють над оперативною доставкою зброї на позиції Збройних сил України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки", - сказав він.

Кірбі зазначив, що після підписання президентом США Джо Байденом у квітні пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України, глава Білого дому одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою.

Координатор Ради нацбезпеки нагадав, що з квітня США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у виробників для України.

Військова допомога США для України

Під час візиту до Києва цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив ще один пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів за Програмою зовнішнього військового фінансування (FMF).

Раніше Кірбі зазначив, що частина зброї з попереднього пакету допомоги вже перебуває на позиціях Сил оборони України.

У Держдепартаменті зазначили, що військова допомога США для України забезпечить практичний результат на полі бою.

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