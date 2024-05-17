ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Держдепі анонсували зміну ситуації на фронті російсько-української війни

Вашингтон, США, П'ятниця 17 травня 2024 04:11
UA EN RU
У Держдепі анонсували зміну ситуації на фронті російсько-української війни Фото: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател (скрін з відео)
Автор: Валерій Савицький

Військова допомога Сполучених Штатів для України матиме практичний результат на полі бою.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника 16 травня.

"Ми знаємо, що зараз складний час (для України – ред.), але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів", - сказав заступник речника Держдепартаменту.

Військова допомога Заходу для України

З осені 2023 року США тимчасово не надавали Україні військову допомогу через небажання спікера Палати представників Майка Джонсона виносити на голосування відповідний законопроект.

Наприкінці квітня, після тривалої перерви, Конгрес США нарешті схвалив надання пакету військової допомоги Україні на суму понад 60 млрд доларів.

15 травня під час візиту до Києва, держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про виділення США нового пакету військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що надання Україні військової допомоги країн Альянсу, не обов'язково гарантуватиме стримування російських військ від наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію