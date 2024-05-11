Частина озброєння з попереднього пакету допомоги США вже на позиціях ЗСУ, - Білий дім

Сполучені Штати забезпечили передачу на позиції українських військових більшу частину озброєнь із попереднього оборонного пакету допомоги, який було оголошено одразу після довгоочікуваного виділення фінансування.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Дещо з першого пакету оборонної допомоги, який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, деякі з цих речей вже перебувають у розпорядженні бійців ЗСУ", - заявив Кірбі.

За його словами, він не має права з міркувань оперативної безпеки повідомляти, яке саме озброєння вже спрямоване в Україну, а яке ще перебуває на шляху до країни, яка захищається від агресії РФ.

При цьому спікер Білого дому визнав, що прискорити доставку дозволило розміщення багатьох пунктів військової допомоги на складах США та НАТО у Європі.