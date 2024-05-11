Частина озброєння з попереднього пакету допомоги США вже на позиціях ЗСУ, - Білий дім
Сполучені Штати забезпечили передачу на позиції українських військових більшу частину озброєнь із попереднього оборонного пакету допомоги, який було оголошено одразу після довгоочікуваного виділення фінансування.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Дещо з першого пакету оборонної допомоги, який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, деякі з цих речей вже перебувають у розпорядженні бійців ЗСУ", - заявив Кірбі.
За його словами, він не має права з міркувань оперативної безпеки повідомляти, яке саме озброєння вже спрямоване в Україну, а яке ще перебуває на шляху до країни, яка захищається від агресії РФ.
При цьому спікер Білого дому визнав, що прискорити доставку дозволило розміщення багатьох пунктів військової допомоги на складах США та НАТО у Європі.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно Конгрес США ухвалив закон, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні. Зокрема, кошти призначені для постачання українській військовій зброї.
Відразу після рішення Конгресу президент США Джо Байден анонсував перший після досить тривалої перерви пакет військової допомоги Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що до пакету увійшли далекобійні ракети ATACMS, про які Київ давно просив у Вашингтона. Загальна вартість озброєння, яке увійшло до пакету, становила мільярд доларів.
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