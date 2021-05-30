В США трое неизвестных обстреляли ночной клуб: два человека погибли, десятки ранены

По данным издания, к ночному клубу подъехал белый Nissan Pathfinder, из которого вышли трое вооруженных человека. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Их разыскивает полиция.

В результате стрельбы погибли два человека. Более 20 получили ранения. Они направлены в местные больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что власти штата работают над поимкой преступников. "Правосудие должно быть быстрым и суровым", - написал он в Twitter.