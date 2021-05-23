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В США в результате стрельбы в баре погибли три человека

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Огайо, Воскресенье 23 мая 2021 18:22
В США в результате стрельбы в баре погибли три человека Фото: в американском штате Огайо произошла стрельба в одном из баров (facebook.com/NYPD)
Автор: РБК-Украина

В американском штате Огайо произошла стрельба в одном из баров. В результате инцидента погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба произошла в городе Янгстаун. Полицейские прибыли на место после сообщений о стрельбе. Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не уточняется.

В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Ранее в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

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