У США троє невідомих обстріляли нічний клуб: двоє людей загинули, десятки поранені

За даними видання, до нічного клубу під'їхав білий Nissan Pathfinder, з якого вийшли троє озброєних людей. Вони відкрили вогонь по присутніх на концерт. Потім стрілки зникли на машині. Їх розшукує поліція.

В результаті стрілянини загинули дві людини. Понад 20 отримали поранення. Вони направлені в місцеві лікарні. Щонайменше один з них знаходиться в критичному стані.

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що влада штату працює над затриманням злочинців. "Правосуддя має бути швидким і суворим", - написав він у Twitter.