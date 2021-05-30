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У США троє невідомих обстріляли нічний клуб: двоє людей загинули, десятки поранені

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Хайаліа, Неділя 30 травня 2021 20:22
У США троє невідомих обстріляли нічний клуб: двоє людей загинули, десятки поранені Фото: при стрільбі біля нічного клубу в США загинули дві людини, поранено понад 20 (twitter.com/CTVCalgary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерт. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, до нічного клубу під'їхав білий Nissan Pathfinder, з якого вийшли троє озброєних людей. Вони відкрили вогонь по присутніх на концерт. Потім стрілки зникли на машині. Їх розшукує поліція.

В результаті стрілянини загинули дві людини. Понад 20 отримали поранення. Вони направлені в місцеві лікарні. Щонайменше один з них знаходиться в критичному стані.

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що влада штату працює над затриманням злочинців. "Правосуддя має бути швидким і суворим", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 23 травня в штаті Огайо (США) сталася стрілянина в одному з барів. В результаті інциденту загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Зазначимо, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Як писало РБК-Україна, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

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