У США триває обговорення можливої передачі Україні технологій Patriot

Що сказав Тернер про переговори

Конгресмена запитали, чи дозволять США Україні ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot, адже раніше здавалося, що стався прорив, однак у п'ятницю Дональд Трамп заявив, що передати таку технологію складно.

Тернер пояснив, що в тій цитаті президент говорив одночасно про "Томагавки" і Patriot, а самі переговори тривають.

За його словами, ситуація з Patriot складніша, оскільки це оборонна зброя, тоді як згадані "Томагавки" є наступальними.

"Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України", - заявив конгресмен.

За словами Тернера, оборонні технології мають поширюватися так само, як поширюються ракетні. Він наголосив, що США володіють найсучаснішими розробками, на які є високий попит у світі.

Ініціативу президента розглянути можливість ліцензування цієї технології конгресмен назвав важливою і для України, і для союзників, і для самих Сполучених Штатів.

Тернер закликав президента та Пентагон рухатися якомога швидше, щоб Україна могла захиститися. Він наголосив, що щоночі в Україні гинуть люди, оскільки Росія запускає ракети по беззахисних цивільних, а не по військових цілях.