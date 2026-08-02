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В США продолжается обсуждение возможной передачи Украине технологий Patriot

20:14 02.08.2026 Вс
2 мин
В Конгрессе призвали Трампа и Пентагон не медлить с решением
aimg Валерия Абабина
Фото: MIM-104-Patriot (Getty Images)

США и Украина обсуждают возможную передачу технологий производства систем Patriot. В Конгрессе настаивают, что Вашингтон и Пентагон должны действовать как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера в эфире CBS.

Что сказал Тернер о переговорах

Конгрессмена спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot, ведь раньше казалось, что произошел прорыв, однако в пятницу Дональд Трамп заявил, что передать такую технологию сложно.

Тернер объяснил, что в той цитате президент говорил одновременно о "Томагавках" и Patriot, а сами переговоры продолжаются.

По его словам, ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как упомянутые "Томагавки" наступательны.

"Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины", - заявил конгрессмен.

По словам Тернера, оборонные технологии должны распространяться так же, как распространяются ракетные. Он подчеркнул, что США обладают самыми современными разработками, на которые высок спрос в мире.

Инициативу президента рассмотреть возможность лицензирования этой технологии конгрессмен назвал важной и для Украины, и для союзников, и для Соединенных Штатов.

Тернер призвал президента и Пентагон двигаться как можно скорее, чтобы Украина могла защититься. Он подчеркнул, что каждую ночь в Украине гибнут люди, поскольку Россия запускает ракеты по беззащитным гражданским, а не по военным целям.

Напомним, во время встречи с Зеленским в Вашингтоне в конце июля Трамп заявлял о готовности разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии.

Впрочем, уже через несколько дней на заседании правительства в Кэмп Дэвиде он заявил, что окончательной договоренности нет, и США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".

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