В США продолжается обсуждение возможной передачи Украине технологий Patriot

Что сказал Тернер о переговорах

Конгрессмена спросили, разрешат ли США Украине лицензировать производство перехватчиков Patriot, ведь раньше казалось, что произошел прорыв, однако в пятницу Дональд Трамп заявил, что передать такую технологию сложно.

Тернер объяснил, что в той цитате президент говорил одновременно о "Томагавках" и Patriot, а сами переговоры продолжаются.

По его словам, ситуация с Patriot сложнее, поскольку это оборонительное оружие, тогда как упомянутые "Томагавки" наступательны.

"Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологии Patriot, чтобы иметь возможность наладить производство и получить оборонные технологии. Это будет очень важно как для союзников, так и для Украины", - заявил конгрессмен.

По словам Тернера, оборонные технологии должны распространяться так же, как распространяются ракетные. Он подчеркнул, что США обладают самыми современными разработками, на которые высок спрос в мире.

Инициативу президента рассмотреть возможность лицензирования этой технологии конгрессмен назвал важной и для Украины, и для союзников, и для Соединенных Штатов.

Тернер призвал президента и Пентагон двигаться как можно скорее, чтобы Украина могла защититься. Он подчеркнул, что каждую ночь в Украине гибнут люди, поскольку Россия запускает ракеты по беззащитным гражданским, а не по военным целям.