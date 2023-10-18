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США тримали в таємниці передачу Україні ракет ATACMS, - Politico

Фото: США тримали передачу ATACMS в таємниці (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США до останнього офіційно не підтверджували передачу Україні ракет ATACMS, щоб зберегти елемент несподіванки, який ЗСУ використали для ударів по російським позиціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що шлях до передачі Україні ракет був довгим та складним, однак рішення надати ракети було ухвалене ще 30 серпня. Було вирішено передати ракети типу 

Передача Україні ракет ATACMS

ATACMS Block 1 APAM має радіус дії 165 км і оснащений касетною бойовою частиною. Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.

Україна просила передати дальнобійні ракети ще з початку повномасштбного вторгнення, однак США відмовляли у цьому, ймовірно, боючись ескалації війни з Росією. Однак останніми місяцями дискусія щодо передачі ATACMS відновилась, а сьогодні в Білому домі офіційно підтвердили передачу.

Більше про ці ракети ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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