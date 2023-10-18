США держали в секрете передачу Украине ракет ATACMS, - Politico

Издание пишет, что путь к передаче Украине ракет был длинным и сложным, однако решение предоставить ракету было принято еще 30 августа. Было решено передать ракеты типа

Передача Украине ракет ATACMS

ATACMS Block 1 APAM имеет радиус действия 165 км и оснащен кассетной боевой частью. От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов – 950, а не 300.

Украина просила передать дальнобойные ракеты еще с начала полномасштбного вторжения, однако США отказывали в этом, вероятно, опасаясь эскалации войны с Россией. Однако в последние месяцы дискуссия о передаче ATACMS возобновилась, а сегодня в Белом доме официально подтвердили передачу.

Больше об этих ракетах вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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