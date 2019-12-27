США дали месяц подрядчикам "Северного потока-2" на остановку работ

Власти США требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода и компаний, занимающихся его строительством. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков "немедленно прекратить работы".

не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года

Отметим, до завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось проложить 160 километров труб, и российская сторона обещает, что трубопровод будет завершен вопреки санкциям. До этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.