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Россия намерена завершить "Северный поток 2" вопреки санкциям

Новости » Общество     26.12.2019 - 00:51
Россия намерена завершить "Северный поток 2" вопреки санкциям
Иллюстративное фото (из открытых источников)

До завершения укладки "Северного потока - 2" осталось 160 км, заявили в Минэнерго РФ

До завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось проложить 160 километров труб и трубопровод будет завершен вопреки санкциям. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, пишут росСМИ.

По словам министра, швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Хотя у российской стороны нет понимания, сможет ли именно Allseas завершить этот проект.

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток - 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций... Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы", - подчеркнул Новак.

Он добавил, что на сегодня Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Напомним, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что строительство "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев

Отметим, 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект был передан на подпись президенту Дональду Трампу.

РФ заявляет, что готова построить судна для завершения "Северного потока-2" Готовность "Северного потока-2" к вводу в эксплуатацию составляет 93,5%
Новости Украины Минэнерго РФСеверный поток-2
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