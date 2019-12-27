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В России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2"

Новости » Политика     27.12.2019 - 17:52
В России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2"
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

"Северный поток-2" запустят в работу до конца 2020

Газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, передают российские СМИ.

По его словам, газопровод будет достроен судном "Академик Черский", но для этого нужна его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен. Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку", - заявил Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" задержится на несколько месяцев.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отметим, до завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось проложить 160 километров труб, и российская сторона обещает, что трубопровод будет завершен вопреки санкциям. До этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

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