США дали місяць підрядникам "Північного потоку-2" на зупинку робіт

Влада США вимагає від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня, інакше їм загрожують санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, яким передбачені санкції проти російського газопроводу і компаній, що займаються його будівництвом. У зв'язку з цим американська влада вимагає від компаній-підрядників "негайно припинити роботи".

не продемонструють сумлінні зусилля по ліквідації. Пов'язані сторони повинні завершити роботу протягом 30 днів.

Раніше міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року

Відзначимо, до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.