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В США из-за торнадо погибли 30 человек

Новости » В мире     14.04.2020 - 05:10
В США из-за торнадо погибли 30 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/ARomero_WX)

Из-за торнадо без электричества остались 750 тысяч домохозяйств в десяти штатах

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

По данным издания, 11 человек погибли в Миссисипи, девять - в Южной Каролине, шесть - в Джорджии, остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине.

Непогода привела к затоплениям и оползням. Без электричества остались 750 тысяч домохозяйств в десяти штатах, повалены сотни деревьев, повреждены сотни домов.

Согласно сведениям Метеорологического центра США, эта "вспышка" торнадо стала самой смертоносной за последние восемь лет.

Напомним, ранее сообщалось, что от торнадо в штате Миссисипи (США) умерли как минимум 6 человек.

В Соединенных Штатах Америки в начале марта два мощных торнадо обрушились на город Нэшвилл штат Теннеси. Торнадо разрушил больше 40 зданий, в том числе несколько жилых домов и школ города.

Также 19 человек погибли вследствие разрушительного торнадо в американском городе Нэшвилл штат Теннесси. Больше всего пострадала восточная часть города и пригород.

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