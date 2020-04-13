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В США из-за торнадо погибли шесть человек

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 09:29
В США из-за торнадо погибли шесть человек
Иллюстративное фото (twitter.com/ARomero_WX)

В штате Луизиана были повреждены около 300 жилых домов

От торнадо в штате Миссисипи (США) умерли как минимум 6 человек. Об єтом сообщает РБК-Украина ссылаясь на местное агентство по чрезвычайным ситуациям MSEMA.

Как сообщается, сотрудники чрезвычайных служб пока что не могут сказать, какой ущерб был нанесен Миссисипи, но в соседнем штате Луизиана были повреждены около 300 жилых домов, хозяйственные постройки, и несколько тысяч людей остались без электроснабжения.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в начале марта два мощных торнадо обрушились на город Нэшвилл штат Теннеси. Торнадо разрушил больше 40 зданий, в том числе несколько жилых домов и школ города.

Также 19 человек погибли вследствие разрушительного торнадо в американском городе Нэшвилл штат Теннесси. Больше всего пострадала восточная часть города и пригород.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что в январе на юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги.

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