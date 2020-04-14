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У США через торнадо загинули 30 людей

Новини » В світі     14.04.2020 - 05:10
У США через торнадо загинули 30 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/ARomero_WX)

Через снігопад без електрики залишилися 750 тисяч домогосподарств у десяти штатах

Щонайменше 30 людей загинули через шторми на півдні Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

За даними видання, 11 людей загинули в Міссісіпі, дев'ять - у Південній Кароліні, шість - в Джорджії, решта жертви були зареєстровані в Арканзасі і Північній Кароліні.

Негода призвела до затоплень і обвалів. Без електрики залишилися 750 тисяч домогосподарств у десяти штатах, повалено сотні дерев, пошкоджені сотні будинків.

Згідно з даними Метеорологічного центру США, цей "спалах" торнадо став найбільш смертоносним за останні вісім років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від торнадо в штаті Міссісіпі (США) померли як мінімум 6 чоловік.

У Сполучених Штатах Америки на початку березня два потужних торнадо обрушилися на місто Нешвіллі, штат Теннесі. Торнадо зруйнував більше 40 будинків, у тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста.

Також 19 людей загинули внаслідок руйнівного торнадо в американському місті Нешвілл, штат Теннессі. Найбільше постраждала східна частина міста і передмістя.

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