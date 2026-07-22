США тестуватимуть українські бойові дрони, - ЗМІ

Кореспондент видання у Вашингтоні Алекс Рауфоглу із посиланням на два джерела зазначив, що документ, підписаний Києвом і Вашингтоном, є першою подібною угодою між двома країнами у сфері безпілотних систем.

Вона створює формальний механізм для експорту українських повітряних, морських та наземних дронів до Сполучених Штатів.

Американські військові зможуть робити запити на конкретні українські розробки. Безпілотники братимуть виключно для тестування та оцінки, а не для оперативного застосування армією США. Результати цих випробувань можуть вплинути на майбутні оборонні закупівлі Пентагону.

Посилення співпраці відбувається на тлі нової американської ініціативи "Домінування безпілотників", яка має розширити можливості армії США.

Поки що ця заява про наміри не є контрактом на виробництво. Проте посадовці розглядають її як перший конкретний крок, який у перспективі може призвести до спільного виробництва українських бойових дронів на території США.