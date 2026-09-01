США терміново збільшать виробництво ракет для Patriot та THAAD

Пентагон уклав угоди на сім років з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin. Домовленості мають збільшити обсяги виробництва та прискорити постачання критично важливих компонентів для ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE систем Patriot і THAAD.

Йдеться не лише про збільшення кількості готових ракет. Пентагон також планує розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску компонентів цих систем.

Виробництво PAC-3 MSE зросте втричі

Найбільше зміни стосуються ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot. За умовами нових домовленостей їх виробництво мають збільшити втричі.

Для ракет-перехоплювачів системи THAAD передбачене ще масштабніше нарощування - у чотири рази.

Таким чином, Вашингтон одночасно розширює виробничі можливості для двох різних рівнів протиракетної оборони: Patriot призначений, зокрема, для перехоплення балістичних і крилатих ракет, тоді як THAAD забезпечує перехоплення балістичних цілей на більшій висоті.