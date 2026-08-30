Генерали США застерігають Гегсета від тривалої війни з Іраном, - WP
Топгенерали та адмірали США попередили міністра оборони Піта Гегсета, що тривала війна з Іраном є неприпустимою. Масштабна операція на Близькому Сході підриває готовність американської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Чому виникли суперечки в Пентагоні
Як зазначає видання, попередження очільників армії, ВМС, ВПС та чотиризіркових командувачів викладені в секретному звіті "Книга наказів міністра оборони" (SDOB) від 14 серпня.
Документ оцінює наявність сил і засобів Пентагону по всьому світу.
Командувачі Європейського, Тихоокеанського та Південного командувань США висловили "незгоду" з наказом розширити сили на Близькому Сході.
Вони підкреслили, що передача кораблів, літаків та розвідувальних систем виснажує їхні власні резерви та заважає виконувати завдання з оборони США.
"Операція в Ірані, яка триває вже шість місяців, стала занадто складною та затягнулася", - розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.
Найбільший удар - по флоту та ППО
Найбільш критичною ситуація виявилася у Військово-морських силах США, які забезпечують блокаду іранських портів та захист торговельних шляхів в Ормузькій протоці.
Ключові проблеми, про які попередили генерали:
- Криза ВМС - готовими до розгортання залишаються менше 25% флоту есмінців.
- Дефіцит ракет - тривалі бої виснажили запаси перехоплювачів для систем Patriot, THAAD та крилатих ракет Tomahawk.
- Втрата дронів - Пентагон уже втратив близько 25% свого парку безпілотників Reaper.
- Продовження служб - розгортання окремих підрозділів, зокрема 82-ї повітряно-десантної дивізії, затягнеться на термін до одного року, а деяких сил ВПС - до 2027 року.
Через виснаження американських арсеналів союзники США в Тихоокеанському регіоні вже застерігають, що це робить їх вразливими перед можливими діями Китаю.
Речник міністра оборони Шон Парнелл заявив, що Пентагон не коментує внутрішні оперативні обговорення та оцінки ризиків.
Підтримка Гегсета та підготовка до виборів
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що очільник Пентагону Піт Гегсет обговорював можливість балотуватися у президенти США у 2028 році.
Долучення глави оборонного відомства до перегонів може створити додаткову конкуренцію в боротьбі за лідерство всередині руху MAGA.
Водночас чинний президент США Дональд Трамп уже обирає наступника та проводить активні консультації зі своїми радниками щодо потенційних кандидатів, яких готують до президентських виборів 2028 року.