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США срочно увеличат производство ракет для Patriot и THAAD

01:24 01.09.2026 Вт
2 мин
Во сколько раз вырастет мощность выпуска дефицитных ракет?
aimg Филипп Бойко
Фото: система ПВО Patriot (Getty Images)

Соединенные Штаты договорились с оборонными компаниями о долгосрочном расширении производства компонентов для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Новые сделки касаются двух ключевых американских программ – Patriot и THAAD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство войны США.

Пентагон заключил соглашения на семь лет с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Договоренности должны увеличить объем производства и ускорить поставки критически важных компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3 MSE систем Patriot и THAAD.

Речь идет не только об увеличении количества готовых ракет. Пентагон также намерен расширить производственные возможности, необходимые для стабильного выпуска компонентов этих систем.

Производство PAC-3 MSE вырастет втрое

Наибольшее изменение касается ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot. По условиям новых договоренностей их производство должно увеличиться втрое.

Для ракет-перехватчиков системы THAAD предусмотрено еще более масштабное наращивание - в четыре раза.

Таким образом, Вашингтон одновременно расширяет производственные возможности для двух разных уровней противоракетной обороны: Patriot предназначен, в частности, для перехвата баллистических и крылатых ракет, тогда как THAAD обеспечивает перехват баллистических целей на большей высоте.

Контекст контракта

Решение о расширении производства принимается на фоне значительного спроса на системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее сообщалось, что американские запасы перехватчиков Patriot значительно снизились из-за использования этих ракет в Иране и их поставок союзникам.

Уже сейчас генералы США уговаривают руководство не затягивать войну против Ирана именно из-за дефицита этих ракет. А еще Штатам не хватает ракет Tomahawk.

Украина уже давно без достаточного количества антибаллистики Patriot. НАТО и ЕС пытаются убедить Испанию и Грецию поделиться ракетами, ведь у них в запасе их немало.

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