США срочно увеличат производство ракет для Patriot и THAAD

Соединенные Штаты договорились с оборонными компаниями о долгосрочном расширении производства компонентов для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Новые сделки касаются двух ключевых американских программ – Patriot и THAAD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство войны США.
Пентагон заключил соглашения на семь лет с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Договоренности должны увеличить объем производства и ускорить поставки критически важных компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3 MSE систем Patriot и THAAD.
Речь идет не только об увеличении количества готовых ракет. Пентагон также намерен расширить производственные возможности, необходимые для стабильного выпуска компонентов этих систем.
Наибольшее изменение касается ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot. По условиям новых договоренностей их производство должно увеличиться втрое.
Для ракет-перехватчиков системы THAAD предусмотрено еще более масштабное наращивание - в четыре раза.
Таким образом, Вашингтон одновременно расширяет производственные возможности для двух разных уровней противоракетной обороны: Patriot предназначен, в частности, для перехвата баллистических и крылатых ракет, тогда как THAAD обеспечивает перехват баллистических целей на большей высоте.
Решение о расширении производства принимается на фоне значительного спроса на системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее сообщалось, что американские запасы перехватчиков Patriot значительно снизились из-за использования этих ракет в Иране и их поставок союзникам.
Уже сейчас генералы США уговаривают руководство не затягивать войну против Ирана именно из-за дефицита этих ракет. А еще Штатам не хватает ракет Tomahawk.
Украина уже давно без достаточного количества антибаллистики Patriot. НАТО и ЕС пытаются убедить Испанию и Грецию поделиться ракетами, ведь у них в запасе их немало.