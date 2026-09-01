США срочно увеличат производство ракет для Patriot и THAAD

Пентагон заключил соглашения на семь лет с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Договоренности должны увеличить объем производства и ускорить поставки критически важных компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3 MSE систем Patriot и THAAD.

Речь идет не только об увеличении количества готовых ракет. Пентагон также намерен расширить производственные возможности, необходимые для стабильного выпуска компонентов этих систем.

Производство PAC-3 MSE вырастет втрое

Наибольшее изменение касается ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot. По условиям новых договоренностей их производство должно увеличиться втрое.

Для ракет-перехватчиков системы THAAD предусмотрено еще более масштабное наращивание - в четыре раза.

Таким образом, Вашингтон одновременно расширяет производственные возможности для двух разных уровней противоракетной обороны: Patriot предназначен, в частности, для перехвата баллистических и крылатых ракет, тогда как THAAD обеспечивает перехват баллистических целей на большей высоте.