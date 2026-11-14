У США танкер протаранив круїзний лайнер: судно перекинулося, постраждали понад 30 людей

У Новому Орлеані на річці Міссісіпі танкер зіткнувся з пришвартованим круїзним пароплавом. Унаслідок удару судно перекинулося та затонуло, а десятки людей опинилися у воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Аварія сталася близько полудня в п'ятницю, 13 листопада. За словами мера Нового Орлеана Гелени Морено, танкер Atlantic Asphalt втратив керування та врізався в колісний пароплав American Heritage, який стояв біля причалу.

Після зіткнення круїзне судно почало тонути, а згодом перекинулося. Пасажири намагалися якомога швидше залишити борт, частина з них опинилася у воді.

На місце аварії оперативно прибули працівники порту, пожежники та інші екстрені служби. До порятунку людей також долучилися перехожі та свідки з інших суден.

INSANE: Footage shows aftermath of the Atlantic Asphalt tanker crash into the American Heritage river cruiser on the Mississippi River in New Orleans.



129 passengers were on board at the time of the crash.



This is horrifying. Pray pic.twitter.com/WiLXHessaj — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 13, 2026

Морено назвала те, що сталося, "дивом на Міссісіпі". За її словами, всіх людей, які перебували на борту, вдалося знайти. Водночас 32 пасажирів госпіталізували. Серйозних травм, за попередніми даними, ніхто з них не отримав.

На момент аварії на American Heritage перебували приблизно 180-190 пасажирів і членів екіпажу. Водночас, згідно з інформацією на сайті компанії American Cruise Lines, судно розраховане на 150 пасажирів. Його побудували у 2015 році.

За даними начальниці портової поліції Мелані Монтролл, близько 87 пасажирів встигли зійти на берег ще до того, як пароплав перекинувся.

Що відомо про причини аварії

Берегова охорона США після зіткнення зупинила рух усіх суден у районі аварії. Причини інциденту наразі з'ясовують.

Капітан Берегової охорони Мелані Бернхем припустила, що на танкері могла статися несправність системи керування. Однак остаточних висновків щодо обставин зіткнення поки немає.

Компанія American Cruise Lines заявила, що співпрацює з Береговою охороною та місцевою владою. Там підтвердили, що пасажирів і членів екіпажу евакуювали, та висловили стурбованість через аварію.

На подію також відреагував президент США Дональд Трамп. У дописі в Truth Social він подякував Береговій охороні, правоохоронцям та екстреним службам за роботу під час рятувальної операції.

"Також хочемо відзначити, що всі правоохоронні органи та служби екстреної допомоги діяли чудово! На диво, у результаті цього масштабного зіткнення ніхто не загинув. 32 людини перебувають у лікарні", - написав він.