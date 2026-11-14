В США танкер протаранил круизный лайнер: судно опрокинулось, пострадали более 30 человек

В Новом Орлеане на реке Миссисипи танкер столкнулся с пришвартованным круизным пароходом. В результате удара судно перевернулось и затонуло, а десятки человек оказались в воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Авария произошла около полудня в пятницу, 13 ноября. По словам мэра Нового Орлеана Гелены Морено, танкер Atlantic Asphalt потерял управление и врезался в стоящий у причала колесный пароход American Heritage.

После столкновения круизное судно начало тонуть, а впоследствии опрокинулось. Пассажиры пытались поскорее покинуть борт, часть из них оказалась в воде.

На место аварии оперативно прибыли работники порта, пожарные и другие экстренные службы. К спасению людей присоединились прохожие и свидетели с других судов.

INSANE: Footage shows aftermath of the Atlantic Asphalt tanker crash into the American Heritage river cruiser on the Mississippi River in New Orleans.



129 passengers were on board at the time of the crash.



This is horrifying. Pray pic.twitter.com/WiLXHessaj — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 13, 2026

Морено назвала произошедшее "чудом на Миссисипи". По ее словам, всех находившихся на борту людей удалось найти. В то же время 32 пассажира госпитализированы. Серьезных травм, по предварительным данным, никто из них не получил.

К моменту аварии на American Heritage находились примерно 180-190 пассажиров и членов экипажа. В то же время, согласно информации на сайте компании American Cruise Lines, судно рассчитано на 150 пассажиров. Его построили в 2015 году.

По данным начальницы портовой полиции Мелани Монтролл, около 87 пассажиров успели сойти на берег еще до того, как пароход опрокинулся.

Что известно о причинах аварии

Береговая охрана США после столкновения остановила движение всех судов в районе аварии. Причины инцидента выясняются.

Капитан Береговой охраны Мелани Бернхэм предположила, что на танкере могла произойти неисправность системы управления. Однако окончательных выводов по поводу обстоятельств столкновения пока нет.

Компания American Cruise Lines заявила, что сотрудничает с Береговой охраной и местными властями. Там подтвердили, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, и выразили обеспокоенность из-за аварии.

На событие также отреагировал президент США Дональд Трамп. В сообщении в Truth Social он поблагодарил Береговую охрану, правоохранителей и экстренные службы за работу во время спасательной операции.

"Также хотим отметить, что все правоохранительные органы и службы экстренной помощи действовали отлично! К удивлению, в результате этого масштабного столкновения никто не погиб. 32 человека находятся в больнице", - написал он.