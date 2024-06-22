США таки встановили обмеження на удари ЗСУ по території РФ, - WP

Анонімний представник Міноборони розповів виданню, що дозвіл Силам оборони завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США "виразно змінило ситуацію". Однак дальність і категорія зброї недостатні для досягнення бажаного результату.

Водночас, американські чиновники заперечують існування таких обмежень.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", - заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

За його словами, Україні також дозволено використовувати американські системи протиповітряної оборони для ураження російських літаків, "якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі".

Однак, як пише WP, військові ЗСУ сумніваються, що вони мають "таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі".