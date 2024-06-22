США таки установили ограничения на удары ВСУ по территории РФ, - WP

Анонимный представитель Минобороны рассказал изданию, что разрешение Силам обороны наносить удары по военным объектам в России оружием США "определенно изменило ситуацию". Но дальность и категория оружия недостаточны для достижения желаемого результата.

В то же время, американские чиновники отрицают существование таких ограничений.

"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Но если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, которые атакуют ее из-за границы", - заявил представитель Пентагона Чарли Дитц.

По его словам, Украине также разрешено использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения российских самолетов, "если они собираются открыть огонь в украинском воздушном пространстве".

Однако, как пишет WP, военные ВСУ сомневаются, что они имеют "такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме".