США таємно вбудовують трекери в чіпи ШІ, щоб викрити їх потрапляння до Китаю, - Reuters

За словами двох анонімних осіб, безпосередньо обізнаних з раніше невідомою тактикою правоохоронних органів, влада США таємно розмістила пристрої відстеження місцезнаходження у цільових партіях передових чіпів, які, на їхню думку, мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю.

Ці заходи спрямовані на виявлення чипів штучного інтелекту, що перенаправляються до місць призначення, на які поширюються експортні обмеження США, і застосовуються лише до окремих поставок, що розслідуються.

Ці дії показують, як далеко зайшли США, щоб забезпечити дотримання обмежень на експорт мікросхем проти Китаю, навіть попри те, що адміністрація Трампа прагнула послабити деякі обмеження на доступ Китаю до передових американських напівпровідників.

За словами людей, які відмовилися назвати свої імена, трекери можуть допомогти в побудові справ проти осіб та компаній, які отримують прибуток від порушення експортного контролю США.

Загалом, трекери місцезнаходження - це багаторічний слідчий інструмент, який використовуються правоохоронними органами США для відстеження товарів, на експорт яких поширюються обмеження, таких як деталі літаків. За словами одного джерела, в останні роки їх використовували для боротьби з незаконним витоком напівпровідників.

Водночас п'ять інших людей, які активно беруть участь у ланцюжку поставок серверів зі штучним інтелектом, кажуть, що їм відомо про використання трекерів у поставках серверів від таких виробників, як Dell та Super Micro, до яких належать чіпи від Nvidia, та AMD.

Джерела також зазначили, що трекери зазвичай приховані в упаковці серверів. Вони не знали, які сторони брали участь у їх встановленні та де вздовж маршруту доставки вони були розміщені.

За словами джерел, зазвичай бере участь Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке контролює експортний контроль та правозастосування, а також можуть брати участь Служба розслідувань внутрішньої безпеки та Федеральне бюро розслідувань.