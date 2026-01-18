США таємно намагалися отримати інформацію про військові об'єкти в Гренландії, - Berlingske

2025 року США в умовах суворої конфіденційності намагалися домогтися від своїх данських колег у Гренландії інформації про військові об'єкти, порти й авіабази на острові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlingske.
Як пише видання, інформація була отримана з документів Збройних сил і Міністерства оборони, які були значною мірою відредаговані з міркувань національної безпеки.
Згідно з публікацією, контакт, судячи з усього, стався поза звичайними каналами, якими, як правило, є Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони і данське військове керівництво.
Зокрема, у січні 2025 року американський військовий двічі, з інтервалом у 6 днів, звертався по інформацію до данського військового командування в Гренландії.
"Перший запит інформації надійшов 16 січня 2025 року. 26 січня захист було знову проінформовано про те, що та сама неназвана людина запросила додаткову інформацію", - пише ЗМІ.
Йшлося, вочевидь, про інфраструктуру Гренландії, включно з критично важливою військовою інфраструктурою. Тобто - інформацію, яка могла б мати важливе значення для планування вторгнення США на острів. Однак незрозуміло, чи було інформацію фактично передано Вашингтону, і якщо так, то яку.
ЗМІ зазначає, що раніше того ж місяця син Трампа, Дональд Трамп-молодший, відвідав Гренландію. Це сталося 7 січня 2025 року.
Посольство США в Копенгагені повідомило газеті, що "нікого не повинно дивувати, що Сполучені Штати ведуть діалог і підтримують контакти з партнерами в Гренландії та Данії, "оскільки ми працюємо разом для гарантування безпеки в рамках альянсу і в Арктиці".
Нагадаємо, що протягом останнього року президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати хочуть отримати Гренландію, і останнім часом він посилив свою риторику.
Зокрема, вчора, 17 січня, Трамп анонсував мита на товари восьми європейських країн доти, доки США не отримають дозвіл викупити Гренландію.
У своїх соцмережах він написав, що починаючи з 1 лютого наберуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії. Трамп додав, що з 1 червня ці мита збільшаться до 25%.
У відповідь європейські лідери заявили, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози американського президента. За даними Bloomberg, ЄС має намір зупинити торговельну угоду зі США, яку було укладено 2025 року.
Варто додати, що виходячи із заяв представників адміністрації Трампа, США не виключають і військового захоплення острова.
На думку прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, вторгнення США до Гренландії стало б ударом по НАТО і зробило б главу Кремля Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі, оскільки це дало б йому змогу виправдовувати свою війну проти України.