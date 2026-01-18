США тайно пытались получить информацию о военных объектах в Гренландии, - Berlingske

Как пишет издание, информация была получена из документов Вооруженных сил и Министерства обороны, которые были в значительной степени отредактированы по соображениям национальной безопасности.

Согласно публикации, контакт, судя по всему, произошел вне обычных каналов, которыми как правило являются Министерство иностранных дел, Министерство обороны и датское военное руководство.

В частности, в январе 2025 года американкой военный дважды, с интервалом в 6 дней, обращался за информацией к датскому военному командованию в Гренландии.

"Первый запрос информации поступил 16 января 2025 года. 26 января защита была вновь проинформирована о том, что тот же неназванный человек запросил дополнительную информацию", - пишет СМИ.

Речь, по всей видимости, шла об инфраструктуре Гренландии, включая критическую важную военную инфраструктуру. То есть - информацию, которая могла бы иметь важное значение для планирование вторжения США на остров. Однако неясно, были ли информация фактически передана Вашингтону, и если да, то какая.

СМИ отмечает, что ранее в том же месяце сын Трампа, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию. Это произошло 7 января 2025 года.

Посольство США в Копенгагене сообщило газете, что "никого не должно удивлять, что Соединенные Штаты ведут диалог и поддерживают контакты с партнерами в Гренландии и Дании, "поскольку мы работаем вместе для обеспечения безопасности в рамках альянса и в Арктике".