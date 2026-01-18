США тайно пытались получить информацию о военных объектах в Гренландии, - Berlingske

В 2025 году США в условиях строгой конфиденциальности пытались добиться от своих датских коллег в Гренландии информации о военных объектах, портах и авиабазах на острове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlingske.
Как пишет издание, информация была получена из документов Вооруженных сил и Министерства обороны, которые были в значительной степени отредактированы по соображениям национальной безопасности.
Согласно публикации, контакт, судя по всему, произошел вне обычных каналов, которыми как правило являются Министерство иностранных дел, Министерство обороны и датское военное руководство.
В частности, в январе 2025 года американкой военный дважды, с интервалом в 6 дней, обращался за информацией к датскому военному командованию в Гренландии.
"Первый запрос информации поступил 16 января 2025 года. 26 января защита была вновь проинформирована о том, что тот же неназванный человек запросил дополнительную информацию", - пишет СМИ.
Речь, по всей видимости, шла об инфраструктуре Гренландии, включая критическую важную военную инфраструктуру. То есть - информацию, которая могла бы иметь важное значение для планирование вторжения США на остров. Однако неясно, были ли информация фактически передана Вашингтону, и если да, то какая.
СМИ отмечает, что ранее в том же месяце сын Трампа, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию. Это произошло 7 января 2025 года.
Посольство США в Копенгагене сообщило газете, что "никого не должно удивлять, что Соединенные Штаты ведут диалог и поддерживают контакты с партнерами в Гренландии и Дании, "поскольку мы работаем вместе для обеспечения безопасности в рамках альянса и в Арктике".
Напомним, что в течение последнего года президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты хотят получить Гренландию, и в последнее время он усилил свою риторику.
В частности, вчера, 17 января, Трамп анонсировал пошлины на товары восьми европейских стран до тех пор, пока США не получат разрешение выкупить Гренландию.
В своих соцсетях он написал, что начиная с 1 февраля вступят 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании. Трамп добавил, что с 1 июня эти пошлины увеличатся до 25%.
В ответ европейские лидеры заявили, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы американского президента. По данным Bloomberg, ЕС намерен остановить торговое соглашение с США, которое было заключено в 2025 году.
Стоит добавить, что исходя из заявлений представителей администрации Трампа, США не исключают и военный захват острова.
По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, вторжение США в Гренландию стало бы ударом по НАТО и сделало бы главу Кремля Владимира Путина самым счастливым человеком в мире, поскольку это позволило бы ему оправдывать свою войну против Украины.