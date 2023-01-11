США та Україна підписали Меморандум про взаємодію у сфері кібербезпеки: подробиці

Міністерство оборони України і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку заходів кібероборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform .

Як зазначає агентство, укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано постійне співробітництво з розвитку і впровадження проєктів з підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України. Наразі передбачені цим документом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, в яких вони опрацьовуються.

"Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між Міноборони та CRDF Global визначено такі заходи:

підтримка залучення зовнішньої експертизи для проведення реформ кібернапрямку Міноборони/ЗСУ;

методологічна та практична допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп’ютерні інциденти у військовій сфері (MIL.CERT-UA);

організація та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців Міноборони/ЗСУ, студентів вітчизняних військових учбових закладів;

спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.

Як один із вдалих прикладів взаємодії між Міноборони та CRDF Global наводиться National Defence Hackathon 2022, який відбувся наприкінці листопада 2022 року. Він зібрав велику кількість учасників, забезпечив створення декількох програмно-аналітичних рішень, які вже використовуються в інтересах деяких підрозділів ЗСУ. У рамках хакатону також було започатковано декілька ініціатив щодо взаємодії військових з приватним сектором у сфері military tech.