США и Украина подписали Меморандум о взаимодействии в сфере кибербезопасности: подробности
Министерство обороны Украины и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) договорились о взаимодействии в сфере кибербезопасности и поддержке мер киберобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.
Как отмечает агентство, заключен Меморандум о взаимопонимании, согласно которому начато постоянное сотрудничество по развитию и внедрению проектов относительно повышения уровня киберспособностей оборонной сферы Украины. Сейчас предусмотренные этим документом мероприятия направлены, прежде всего, на повышение общего уровня киберзащищенности Минобороны и ВСУ, внедрение и развитие систем безопасности информационных данных, а также систем, в которых они прорабатываются.
"Меморандумом, в частности, предусмотрено создание условий для обмена идеями, информацией и опытом в сфере кибербезопасности; содействие в усовершенствовании образовательных, научно-технических и технологических возможностей Минобороны и ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время текущей дорожной картой взаимодействия между Минобороны и CRDF Global определены следующие мероприятия:
- поддержка привлечения внешней экспертизы для проведения реформ кибернаправления Минобороны/ВСУ;
- методологическая и практическая помощь в приобретении возможностей Операционного центра кибербезопасности (SOC) Минобороны и группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты в военной сфере (MIL.CERT-UA);
- организация и проведение тренингов, обучающих курсов для военнослужащих Минобороны/ВСУ, студентов отечественных военных учебных заведений;
- совместное проведение соревнований-хакатонов на постоянной основе.
Как один из удачных примеров взаимодействия между Минобороны и CRDF Global указывается National Defence Hackathon 2022, который состоялся в конце ноября 2022 года. Он собрал большое количество участников, обеспечил создание нескольких программно-аналитических решений, уже используемых в интересах некоторых подразделений ВСУ. В рамках хакатона также было начато несколько инициатив по взаимодействию военных с частным сектором в сфере military tech.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.
Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.
Кроме того, мы писали, что крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.
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