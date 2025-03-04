США та Україна готуються підписати угоду про копалини вже сьогодні, - Reuters

За інформацією джерел видання, президент США Дональд Трамп розповів своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму виступі перед Конгресом, який відбудеться ввечері 4 березня (о 04:00 5 березня за київським часом).

Співрозмовники Reuters підкреслили, що угоду між Україною і США поки що не підписано і ситуація все ще може змінитися.

Сварка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, перебував з візитом у США. Він відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Там мала відбутися офіційна церемонія підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Коли два лідери спілкувалися з журналістами в Овальному кабінеті, між ними виникла сварка. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "грає в ігри з Третьою світовою".

На тлі такої ситуації зустріч між Зеленським і Трампом закінчилася достроково. Президент України поїхав із Білого дому, а угоду не було підписано.